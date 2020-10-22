facebook_pixel
    22 октября 2020, 13:15

    Преступники второй за два дня напали на Банк Грузии

    Ксения Басырова

    Банк Грузии снова подвергся нападению — второй раз за два дня. Теперь злоумышленники забрали 75 тысяч долларов из инкассаторской машины.
    Преступники второй за два дня напали на Банк Грузии

    «Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов», — рассказали представители телеканала «ТВ Пирвели».

    Накануне неизвестный мужчина напал на отделение Банка Грузии в городе Зугдиди. Он взял в заложники посетителей и требовал полмиллиона долларов. Спецслужбы смогли договориться с преступником, он получил деньги и скрылся. Заложников освободили. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника по всей стране.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров похвалил спецслужбы Грузии за проведенную операцию. Главное — они смогли сохранить жизни заложников, это первоочередная задача в таких ситуациях. При подобных захватах силовики любой другой страны действовали бы похожим образом. Гончаров также уверен, что в ближайшее время злоумышленника схватят — вряд ли ему удастся сбежать из Грузии или спрятаться.