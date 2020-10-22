Преступники второй за два дня напали на Банк Грузии

Банк Грузии снова подвергся нападению — второй раз за два дня. Теперь злоумышленники забрали 75 тысяч долларов из инкассаторской машины.

«Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов», — рассказали представители телеканала «ТВ Пирвели».

Накануне неизвестный мужчина напал на отделение Банка Грузии в городе Зугдиди. Он взял в заложники посетителей и требовал полмиллиона долларов. Спецслужбы смогли договориться с преступником, он получил деньги и скрылся. Заложников освободили. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника по всей стране.

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров похвалил спецслужбы Грузии за проведенную операцию. Главное — они смогли сохранить жизни заложников, это первоочередная задача в таких ситуациях. При подобных захватах силовики любой другой страны действовали бы похожим образом. Гончаров также уверен, что в ближайшее время злоумышленника схватят — вряд ли ему удастся сбежать из Грузии или спрятаться.