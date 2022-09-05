Мир 05 сентября 2022, 03:05 Поделиться Telegram

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Viber Преступники в Канаде убили 10 человек и скрылись Преступники убили 10 человек и ранили 15 в провинции Саскачеван в Канаде Pxhere.com

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В Канаде жертвами нападения вооруженных холодным оружием преступников стали 10 человек. Еще по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

Все произошло в провинции Саскачеван. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин, которых подозревают в серии нападений в населенных пунктах Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.

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«На данном этапе нашего расследования мы выявили 10 погибших в 13 локациях <…> Еще несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы», — сказала на пресс-конференции представитель полиции. По ее словам, некоторые пострадавшие сами обратились за медицинской помощью.

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Часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, предполагает следствие. Другие же люди могли случайно оказаться на их пути. Где сейчас находятся подозреваемые и куда они могут направляться полиции не известно. Сообщается, что мужчин видели в черном внедорожнике марки Nissan.

Полиция отметила, что подозреваемые считаются вооруженными и очень опасными. Местным жителям рекомендовали укрыться в защищенных помещениях.

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