Преступники в Индии обработали руки санитайзером перед ограблением

На кадрах видно, как злоумышленники в масках спокойно обрабатывают руки антисептиком, а потом выхватывают самодельное оружие и требуют деньги и драгоценности. Они набили сумку наличными и ювелиркой. По данным Шейха, мужчины вынесли из магазина добра на четыре миллиона рупий.

Ограбление произошло среди бела дня 11 сентября. Полицейские уже изучили видеозапись. Преступников сейчас ищут.

Индия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире. С начала пандемии там выявили больше 4,8 миллиона случаев COVID-19. Погибли почти 79 тысяч человек. По уровню распространения коронавируса Индия занимает второе место, уступая только США. Всего в мире выявили уже больше 29 миллионов случаев.