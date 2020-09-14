Преступники в Индии обработали руки санитайзером перед ограблением
Трое мужчин решили ограбить ювелирный магазин в индийском городе Алигарх. Перед тем как достать оружие, они обработали руки антисептиком, который предложил им один из торговцев. Преступление попало на видео, которое опубликовал индийский журналист Тосиф Шейх в Twitter.
На кадрах видно, как злоумышленники в масках спокойно обрабатывают руки антисептиком, а потом выхватывают самодельное оружие и требуют деньги и драгоценности. Они набили сумку наличными и ювелиркой. По данным Шейха, мужчины вынесли из магазина добра на четыре миллиона рупий.
Ограбление произошло среди бела дня 11 сентября. Полицейские уже изучили видеозапись. Преступников сейчас ищут.
Индия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире. С начала пандемии там выявили больше 4,8 миллиона случаев COVID-19. Погибли почти 79 тысяч человек. По уровню распространения коронавируса Индия занимает второе место, уступая только США. Всего в мире выявили уже больше 29 миллионов случаев.