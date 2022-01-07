Администрация президента Казахстана уверена, что протестующие на улицах городов действовали организовано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что действия погромщиков были профессиональными и скоординированными. Они использовали собственные средства связи и пытались выйти в прямой эфир телевидения.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев заявил, что со стороны боевиков работали снайперы. Многие из погромщиков были задержаны или уничтожены, поиск остальных активно ведется. Его слова привел Telegram-канал Sputnik.

Он отметил, что на данный момент ситуация стабилизирована, правопорядок восстановлен во всех регионах страны.

Был предпринят штурм департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Уничтожались камеры наблюдения, средства связи. Главной целью были сотрудники охраны правопорядка.

Ранее сообщалось, что всего с начала конфликта погибли 26 погромщиков, около трех тысяч были задержаны.