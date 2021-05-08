Преступник во Флориде угнал две полицейские машины одну за другой. Видео

В штате Флорида преступник, уходя от погони, угнал две машины полицейских одну за другой. Об этом сообщил телеканал Fox 35.

Американец угнал первую полицейскую машину в Майами. Стражи порядка устроили за ним погоню. Пока его преследовали, угонщик вылетел с трассы в кусты. Сотрудники полиции попытались его задержать, но злоумышленнику удалось обойти их. Он вернулся на трассу и угнал другую машину с мигалкой. Полицейским пришлось продолжить погоню.

Остановить злоумышленника удалось только с помощью ленты с шипами. Угонщика, которым оказался 35-летний темнокожий, поймали и поместили под стражу. Скоро ему вынесут вердикт суда. О пострадавших не сообщалось.

В апреле полицейский в штате Огайо застрелил 16-летнюю афроамериканку. Девочка сама вызвала полицию. Офицер, который застрелил ее, утверждал, что она напала на него с ножом.

В мексиканском городе Тихуана ранее обнаружили 600-метровый туннель, по которому на территорию США поставляли наркотики. Подземный туннель в Мексике прорыли прямо под казармами нацгвардейцев, он вел в американский город Сан-Диего.