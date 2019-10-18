Преступник в США назвался полиции чужим именем. Но его выдало нарциссичное тату

Ассанжа подвергали психологическим пыткам — спецдокладчик ООН Подробнее

36-летнего Мэттью Бушмана из Мэнсфилда задержали в рамках расследования о подделывании документов. Мужчина назвал выдуманную дату рождения и имя, чтобы избежать ареста.

При этом на его шее была выбита надпись «Мэтти Би», по которой было нетрудно догадаться, что это сокращение от реального имени и фамилии мужчины.

В итоге Бушмана арестовали за препятствование правосудию. После этого его отправили в тюрьму округа Коулз. Но ни одно из обвинений не было доказано в суде.