Преступник в США назвался полиции чужим именем. Но его выдало нарциссичное тату
Полиция Иллинойса арестовала мужчину за подделку документов. Он представился чужим именем, но правоохранители заметили на его шее татуировку с другими инициалами. Об этом сообщил CTV News.
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36-летнего Мэттью Бушмана из Мэнсфилда задержали в рамках расследования о подделывании документов. Мужчина назвал выдуманную дату рождения и имя, чтобы избежать ареста.
При этом на его шее была выбита надпись «Мэтти Би», по которой было нетрудно догадаться, что это сокращение от реального имени и фамилии мужчины.
В итоге Бушмана арестовали за препятствование правосудию. После этого его отправили в тюрьму округа Коулз. Но ни одно из обвинений не было доказано в суде.