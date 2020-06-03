Преступлений, совершенными мигрантами, стало меньше в Санкт-Петербурге
Количество преступлений, совершенных мигрантами, за первые четыре месяца 2020 года снизилось в Санкт-Петербурге на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на главного специалиста отдела взаимодействия с органами государственной власти Любовь Гритчину.
По ее словам, межнациональную обстановку в городе можно считать стабильной. Также она отметила уменьшение количества преступлений в отношении мигрантов.