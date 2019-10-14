Орнитолог Александр Сорокин назвал камчатского кречета, которого глава России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду, самой подходящей птицей для соколиной охоты. На Ближнем Востоке охота с хищными птицами — часть национальной традиции.

Во время беседы с «360» Сорокин заявил, что данный вид кречета — это редкая птица. Тем не менее пернатого хищника все еще можно встретить в дикой природе на севере России: от Кольского полуострова до Камчатки и Чукотки.

Путин подарил саудовскому королю кречета. А в ответ получил картину Подробнее

«Арабские правители чтут традиции своей соколиной охоты. Кречет считается наиболее престижной для этого птицей», — рассказал орнитолог.

Собеседник не смог назвать точную цену кречета, но подчеркнул, что птица эта дорогая — на продажу ее выращивают в специальных питомниках.

Также Сорокин уверил, что северной птице будет комфортно в жаркой Саудовской Аравии, так как в стране много специалистов по содержанию пернатых хищников.

Путин во время официального визита в Эр-Рияд подарил саудовскому королю самку камчатского кречета по кличке Альфа. Визит президента России в Саудовскую Аравию состоялся 14 октября.