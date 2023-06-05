Эксклюзив 05 июня 2023, 16:42 Прессинг мощнейший. Байден готовится давить на власти Индии из-за отношений с Россией Политолог Светов: Запад требует от Индии не покупать оружие у России РИА «Новости»

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Давление США на Индию становится все мощнее. Американский лидер Джо Байден собирается в эту страну, чтобы агитировать власти отказаться от покупки российского оружия. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Юрий Светов.

«Индия важный партнер России. Сейчас она считается самым большим государством мира по численности населения. В Индии активно развиваются такие отрасли, которые сегодня определяют мировой рынок. Например, огромное количество программистов и математиков готовятся в этой стране и потом работают по всему миру», — отметил эксперт.

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Он отметил, что индийское правительство сейчас ощущает мощное давление со стороны англоязычного мира.

«Индия для России — дружественная страна, но свои национальные интересы она ставит на первое место. И если это давление будет приводить к реальному ущербу для Индии, то это может оторвать страну от России», — подчеркнул Светов.

Он обратил внимание, что давление на Индию идет по нескольким направлениям.

«Одно из главных событий — предстоящий визит президента США Джо Байдена в Индию. Конечно же, американский лидер будет агитировать местные власти не покупать российское оружие. Индия — один из крупнейших покупателей нашего оружия. Давление идет по все фронтам, прессинг мощнейший. Надо внимательно следить за визитом Байдена», — заключил Светов.

Ранее индийскую рупию сочли перспективной альтернативой доллару в валютных расчетах.