Пресса Польши предупредила об информационной войне с Россией

По информации прессы, заместитель главы польского МИД Павел Яблонский убежден, что между двумя государствами может начаться продолжительная информационная война. Она нанесет большой урон Польше.

Часто в новостях появляется порочащая информация о России и критика правительства страны. Однако затем журналисты рассказывают о намерении Варшавы выстраивать хорошие отношения с Москвой.

Ранее посольство России в Варшаве прокомментировало спор властей о причинах начала Второй мировой войны. Дипломаты отреагировали на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого. Он обвинил Владимира Путина во лжи.