Пресс-секретаря Лукашенко возмутили разговоры об объединении России и Белоруссии

Руководитель пресс-службы белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт резко высказалась по поводу муссирования в СМИ идеи о создании конфедеративного между Россией и Белоруссией с единой налоговой системой.

В интервью изданию «Наша Нива» Эйсмонт заявила, что в основе любых переговорных процессов о сотрудничестве и интеграции лежит тезис о независимости Белоруссии и России.

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«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — заявила пресс-секретарь.

Эйсмонт добавила, что все вопросы двусторонних отношений будут решаться при договоренности Лукашенко и президента России Владимира Путина через специально созданные органы, в числе которых Парламентское собрание, Союзный Совмин и Высший госсовет Союзного государства.

Ранее издание «Коммерсантъ» опубликовало материал о программе экономической интеграции России и Белоруссии. В нем сказано со ссылкой на источники в Белом доме, что программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

По сообщению «Ъ», речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме, Гражданском кодексе, едином регуляторе рынков нефти, газа, создании объединенного банковского надзора (с двумя ЦБ) и других положениях.

Как ранее сообщил RT со ссылкой на сообщение Кремля, конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции пока нет.