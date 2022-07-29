Пресс-секретаря Белого дома разозлил вопрос журналиста о рецессии в США

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вспылила после вопроса журналиста об истинной экономической ситуации в США. Присутствовавший на брифинге корреспондент указал на двойственность определения рецессии главы Национального экономического совета Брайана Диза.

Репортер отметил, что в 2008 году Диз утверждал, что «два квартала отрицательного роста ВВП» — это точное описание экономического спада. Однако в конце июля текущего года он заявил, что это не является точным определением рецессии.

«Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта», — спросил журналист у Жан-Пьер.

Белый дом пытается убедить СМИ, что это не определение рецессии, то же самое ответила пресс-секретарь на вопрос журналиста. Она сослалась на множество факторов, которые определяют рецессию.

«Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП», — заявила Жан-Пьер.