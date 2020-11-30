Пресс-секретарем Белого дома при Байдене станет Джен Псаки

Именно Псаки стала автором фразы: «Если Белоруссия вторгнется на Украину, то шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии».

Она известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в том числе на фоне ситуации на Украине.

Курировать публичную политику Белого дома Байден хочет поставить Кейт Бедингфилд. Она занимала пост заместителя менеджера его предвыборного штаба и отвечала за коммуникации.

Первым заместителе пресс-секретаря администрации станет Карин Жан-Пьер. Она исполняла обязанности старшего советника и отвечала за работу аппарата вице-президента Камалы Харрис. В политике она человек не новый. Она занимала должность главы управления по политическим вопросам при Обаме. После его ухода стала политическим аналитиком NBC.

Представителями вице-президента Камалы Харрис станут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Сандерс — бывший политический комментатор CNN. В 2016 году стала пресс-секретарем кандидата на пост президента Берни Сандерса. Этьен занимала должность пресс-секретаря спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Многие отметили, что группы по работе с журналистами Байден отобрал только женщин.

Выборы в США завершились 3 ноября. Но окончательные итоги станут известны после голосования коллегии выборщиков, которое пройдет 14 декабря. Несмотря на это многие СМИ уже отдали победу кандидату от демократов Джо Байдену. Действующий американский лидер Дональд Трамп пытается через суды обжаловать итоги голосования в разных штатах.