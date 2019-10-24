Пресс-секретарь Зеленского «подглядывала» за президентом

Работница пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского стала поводом для появления десятков саркастических высказываний от пользователей социальных сетей. Девушка то и дело появлялась из-за угла и подавала какие-то знаки, пока ее начальник давал интервью во время своего визита в Японию.

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Портал Strana.ua предположил, что загадочной «подглядывающей» девушкой была пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Интервью длилось 11 минут. За это время девушка четыре ряда появлялась в кадре и махала руками.

Не исключено, что она подавала знаки журналистам, которые общались с Владимиром Зеленским. Видимо, им пора было завершать интервью.

«Колхоз. Это про появление на заднем плане», — написал пользователь Facebook Константин Зарукин.

«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», — попросила Леся Толстая-Павленко.

Денис Корнышев задал риторический вопрос, не могла ли девушка встать с другой стороны камеры и вне кадра подавать сигналы. Пользователь Александр Тимошенко предположил, что это были гастроли «Квартал 95» (творческий коллектив, где Зеленский был лидером до политической карьеры) в Японии.

«А могла бы укусить», — сыронизировал Roman Eridan.

«Спасибо, что Мендель не отвесила пендель», — пошутил Igor Tenetko.