Пресс-секретарь Зеленского «подглядывала» за президентом
Первую леди Украины обвинили в неуважении к японскому императоруПодробнее
Портал Strana.ua предположил, что загадочной «подглядывающей» девушкой была пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Интервью длилось 11 минут. За это время девушка четыре ряда появлялась в кадре и махала руками.
Не исключено, что она подавала знаки журналистам, которые общались с Владимиром Зеленским. Видимо, им пора было завершать интервью.
«Колхоз. Это про появление на заднем плане», — написал пользователь Facebook Константин Зарукин.
«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», — попросила Леся Толстая-Павленко.
Денис Корнышев задал риторический вопрос, не могла ли девушка встать с другой стороны камеры и вне кадра подавать сигналы. Пользователь Александр Тимошенко предположил, что это были гастроли «Квартал 95» (творческий коллектив, где Зеленский был лидером до политической карьеры) в Японии.
«А могла бы укусить», — сыронизировал Roman Eridan.
«Спасибо, что Мендель не отвесила пендель», — пошутил Igor Tenetko.