Пресс-секретарь Зеленского предупредила о разочаровании от «Нормандии»

Встреча глав государств в Париже 9 декабря в «нормандском формате», или «Нормандия», как ее называют на Украине, может оставить «послевкусие разочарования». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от „Нормандии“, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она в Facebook.

По словам Мендель, за последние три года война в Донбассе так и не прекратилась. Прогресса в ее завершении тоже не произошло.

Впрочем, по мнению Мендель, президент Украины Владимир Зеленский едет в Париж на встречу с французским и российским коллегами, а также канцлером Германии с заведомо «очень сильной позицией».

«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция. У нас есть поддержка на международной арене, в том числе от США и Великобритании», — добавила Мендель.

Если на Банковой считают себя сильными международными игроками, то внутри самой Украины, в самом ее центре, на Крещатике вышли с этим не согласиться несколько тысяч человек. Сейчас на Майдане Незалежности в Киеве проходит многотысячный митинг, на котором собравшиеся со сцены предупреждают Зеленского: никакой «зрады» — «предательства» — народ Украины не потерпит. Мендель напомнила: все мирные инициативы Зеленского, любые его попытки вернуть Украине мир натыкаются на протестные акции.

«Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против выдуманной „капитуляции“, давайте остудим запал и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями», — написала пресс-секретарь главы государства.

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В украинском сегменте интернета ранее появились объявления от анонимов, предлагающие подзаработать обнищавшим украинцам участием в «мирном митинге», а заодно и по Киеву погулять. За митинг предлагают от 300 до 1000 гривен, то есть до 2,6 тысячи рублей. Эксперты уверены, с каким бы результатом Зеленский ни вернулся из Парижа, на Украине его будет ждать Майдан. Такой же, как и переворот в 2013 году. Массовку уже свозят автобусами в столицу, в Сети просят приготовить палатки, теплые вещи, кофе и фрукты и нести все это к офису президента на улице Банковой.