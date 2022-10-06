Зеленский не призывал к ядерному удару по России — пресс-секретарь президента Украины | 360°

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Зеленский не призывал к ядерному удару по России — пресс-секретарь президента Украины

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: Зеленский не призывал к ядерному удару по РФ

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров попытался объяснить слова Зеленского о превентивном ударе по России в случае ядерной угрозы со стороны Москвы. Представитель украинского главы уверен, что Зеленский не призывал к ядерному удару.

Никифоров заявил, что на фоне ядерной истерики услышали «ядерные удары даже там, где их нет». В соцсети пресс-секретарь объяснил, что имел в виду президент Украины.

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«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры <…>. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — заявил Никифоров.

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Ранее президент Украины в онлайн-выступлении в Институте Лоуи в Австралии заявил, что необходимо нанести превентивные удары по России, чтобы «они знали, что с ними будет, если применят [ядерное оружие]».

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о превентивном ударе. Она назвала его монстром, руками которого может быть уничтожен мир.

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

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