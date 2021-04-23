Пресс-секретарь Зеленского пообещал ответ на приглашение Путина в Москву

Украинский президент Владимир Зеленский не оставит без ответа приглашение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель, сообщил ТАСС.

Накануне президент РФ в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал предложение Зеленского о проведении переговоров в Донбассе. Путин заявил, что если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то готов принять его в Москве в любое удобное для него время. Если же речь идет о проблемах Донбасса, то властям Украины нужно в первую очередь встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, подчеркнул российский лидер.

«Реакция главы государства обязательно будет», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Лукашенко в ходе встречи с Путиным высказал мнение, что Зеленскому пора научиться дипломатично себя вести.

В Верховной раде ранее заявили, что если Зеленский откажется от встречи с Путиным, это может обернуться для украинского президента потерей власти. Депутат Ренат Кузьмин считает, что у Зеленского есть шанс восстановить отношения с Москвой, установить мир в Донбассе и восстановить экономику.