Глава отдела по связям с общественностью вице-президента США Камалы Харрис Эшли Этьен решила уйти в отставку. Заявление об этом она написала 18 ноября, об этом стало известно от журналистов телеканала Fox News.

По мнению авторов статьи, пресс-секретарь решила поступить так из-за обвалов рейтингов ее руководителя.

«Она покинет рабочее место в декабре, чтобы реализовать другие свои возможности», — подтвердили в администрации США.

Представитель Белого дома пояснил, что Этьен была очень важной частью команды Харрис. Она делала все для выполнения задач, поставленных перед администрацией США. Харрис работала вместе с Этьен, представляя ее журналистам и обществу, еще с тех пор, когда та трудилась в заксобрании штата Калифорния.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении телеканала, команда вице-президента США пока не начала искать замену Этьен. Ее работу будут выполнять другие дополнительно нанятые сотрудники отдела связей с общественностью.

Ранее Камала Харрис оказалась в списке самых влиятельных людей года по версии журнала Time.