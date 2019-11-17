Пресс-секретарь Трампа попросил не спекулировать на здоровье президента

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование 16 ноября. Однако это не значит, что нашелся новой повод для спекуляций и слухов по поводу здоровья главы государства. Об этом предупредила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи», — написала она в Twitter.

Гришэм подчеркнула, что предоставляет «полный и честный» отчет о здоровье президента.

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Ранее пресс-секретарь рассказала о здоровье американского лидера. Оказалось, что Трамп по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб.

Президент отправился на медисцинское обследование раньше положенного срока, чтобы не тратить время на врачей в «плотный 2020 год».

В следующем году он будет сильно занят избирательной компанией и президентскими выборами. В больницу лидер отправился в свой выходной.

В предыдущий раз Трамп проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда врачи оценили состояние здоровья президента как «в целом хорошее».

Вес главы государства на тот момент составил 110,22 килограмма при росте 192 сантиметра. И это при том, что годом ранее в нем было 108,4 килограмма. Давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.

Дональду Трампу исполнилось 73 года.