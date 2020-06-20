Пресс-секретарь Трампа отказалась надевать маску на предвыборном митинге

Пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни не планирует надевать маску на многотысячном предвыборном митинге Трампа. Кампания пройдет в субботу в штате Оклахома.

Об этом она заявила на брифинге журналистов, пишет ТАСС.

«Это дело личного выбора. Я не буду надевать маску. А за коллег говорить не могу», — подчеркнула Макинэни, добавив, что на мероприятии будут присутствовать несколько чиновников Белого дома.

На вопрос воспринимать ли это решение, как политическое заявление в поддержку Трампа, который давно настаивает на отмене ограничительных мер, пресс-секретарь ответила, что это ее личное решение.

«Это личное решение. Меня регулярно проверяют (на заражение коронавирусом — прим.ред). Я чувствую, что для меня безопасно и не надевать маску», — заявила она.

Она отметила, что ношение масок носит рекомендательный, а не обязательный характер. Но не ответила на вопрос о том, будет ли сам президент соблюдать предосторожности. Однако на самой встречи меры предосторожности организованы будут.

«Мы будем раздавать антибактериальный гель для рук, маски для тех, кто будет присутствовать и решит надеть их, и мы будем мерить температуру», — пояснила Макинэни.

Выборы президенты Соединенных Штатов пройдут 3 ноября. На днях Трамп признался, что боится проиграть выборы. Но дело не в соперниках, а новой системе голосования по почте.