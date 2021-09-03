Пресс-секретарь президента Украины Никифоров ответил на критику из-за фото с высунутым языком в Вашингтоне

Глава пресс-службы украинского президента Сергей Никифоров поплатился за публикацию легкомысленного фото из Вашингтона, на котором он показывает язык и «держит» пальцами монумент. В комментариях в Instagram его очень жестко раскритиковали. Он признался, что не понимает, за что его можно так ненавидеть.

«Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну хорошо, ладно», — привело издание «Страна.ua» слова Никифорова.

Он предположил, что его ненавистники не видели второго фото в карусели, на котором он позирует с серьезным видом. По словам Никифорова, в жизни он не такой, каким получился на этих снимках из столицы Соединенных Штатов.

Никифоров побывал в США в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, который летал в Вашингтон на переговоры с американским лидером Джо Байденом. Глава Украинского государства договорился с хозяином Белого дома о гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов.