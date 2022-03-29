Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали покинул свой пост

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Уали с поста пресс-секретаря главы государства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.

«Распоряжением главы государства Уали Берик освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан», — рассказали в ведомстве.

Ранее Токаев заявил, что планирует провести в стране масштабные реформы. Такую информацию политик озвучил в ходе своего выступления в Алма-Ате в честь праздника Навруз.