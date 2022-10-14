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Спорт
15 октября 2022, 19:46
Российский теннисист Медведев впервые стал отцом
Подмосковье
15 октября 2022, 19:30
Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье
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Наука
15 октября 2022, 19:13
Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ
Спецоперация
15 октября 2022, 19:09
СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику
Власть
15 октября 2022, 19:04
Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе
Спецоперация
15 октября 2022, 18:59
Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились
Мир
15 октября 2022, 18:53
Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»
Важное
15 октября 2022, 18:49
Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ
Подмосковье
15 октября 2022, 18:47
Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР