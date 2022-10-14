Мир 14 октября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Отказом участвовать в мероприятиях СНГ Украина упустила возможности — Песков Пресс-секретарь президента России Песков назвал отказ от СНГ упущением для Украины РИА Новости

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Отказ Украины от участия в мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ) навредил самой стране, а не организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом в эфире Первого канала, сообщил ТАСС.

«Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал он.

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В Астане 14 октября открылось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Представители Украины не стали в нем участвовать, в отличие от президента России Владимира Путина. Он приехал на встречу. Первая часть заседания пройдет в узком составе, вторая — в расширенном формате.

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Украина еще в 2013 году перестала делать взносы в СНГ, а летом 2022 года вышла из соглашения по туризму. Правительство объяснило это несоответствием национальным интересам. По словам главы исполнительного комитета Сергея Лебедева, страна отказалась участвовать во многих программах организации, но основанием для исключения из нее может стать только ее собственное решение.

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