Пресс-секретарь посольства США назвала честью работу в Москве

Американских дипломатов высылают из России в ответ на санкции Вашингтона. В список попала пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, назвавшая честью работу в Москве.

«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде и предлагают свои идеи и информацию россиянам и всему миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» — отметила Росс в Twitter.

Последнюю строчку в своем посте пресс-секретарь написала на русском языке. Также она приложила к сообщению свою фотографию, сделанную на Красной площади в Москве.

Источник фото: twitter.com/USEmbRuPress

В середине апреля американские власти объявили о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 32 физических лица и объединения. США заявили о высылке из страны 10 представителей российской дипмиссии. В ответ Москва решила провести зеркальную высылку дипломатов. Американцы должны покинуть страну до конца дня 21 мая.