Пресс-секретарь Кремля Песков назвал вступление Украины в НАТО опасным для России

Вступление Украины в НАТО чревато тем, что военная инфраструктура альянса окажется у российских границ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Потенциально для нас это очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — приводит газета «Известия» слова главы кремлевской пресс-службы.

Песков подчеркнул, что если Украина станет участницей блока, то руководству России придется принять контрмеры. Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал один из пунктов совместного заявления украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне. В нем говорится, что американское руководство поддерживает желание Украины вступить в НАТО и будет продолжать обучение бойцов ВСУ.

Встреча Зеленского и Байдена прошла в Белом доме 1 сентября. Украинский президент отметил, что на переговорах царила нормальная, но не совсем солнечная атмосфера. По его словам, никакого негатива с американской стороны к возглавляемой им делегации не было.