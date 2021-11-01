Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом в Европу, оказался положительным. Об этом сообщила сама Псаки на своей странице в Twitter.

В документе указано, что в среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой Псаки отказалась от зарубежной поездки с Байденом из-за чрезвычайной ситуации в семье. У членов ее семьи был выявлен COVID-19.

«С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье) мой тест на ковид оказался положительным», — сообщила Псаки.

Псаки отметила, что последний раз видела американского лидера во вторник, при этом она сохраняла дистанцию, а также на ней были средства индивидуальной защиты.

По словам Псаки, заболевание у нее протекает без тяжелых симптомов, благодаря тому, что она была вакцинирована.