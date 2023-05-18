Мир 18 мая 2023, 07:07 Пресс-секретарь Белого дома сбежала с брифинга после вопроса о Трампе DM: пресс-секретарь президента США Жан-Пьер остановила брифинг после вопроса о Трампе и РФ Фото: скриншот с видео / YouTube

Читать 360tv в

Журналисты попросили пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер прокомментировать заявление спецпрокурора Джона Дарема о необоснованности расследования против республиканца Дональда Трампа и его связей с Россией. В ответ спикер сбежала с трибуны, сообщил Daily Mail.

Скандал разразился на брифинге 16 мая. Мероприятие завершилось внезапно после того, как репортер RealClearNews Филип Вегманн задал Карин Жан-Пьер неудобный вопрос. Журналист попросил рассказать о реакции Белого дома на доклад, на что пресс-секретарь переадресовала вопрос Министерству юстиции, закрыла книгу брифингов и без объяснений ушла с трибуны.

Реклама

Американским журналистам и читателям не понравилось такое поведение. Карин Жан-Пьер раскритиковали за бегство и тот факт, что она поддерживала расследование. Интернет-пользователи нашли ее твит 2018 года с обвинениями в адрес Дональда Трампа и раскритиковали за распространение фейков.

Спецпрокурор Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР инициировало расследование о якобы имевших место связях между предвыборным штабом бывшего президента и Россией в период выборов 2016 года безосновательно и под надуманными предлогами.