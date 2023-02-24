Мир 24 февраля 2023, 11:23 Пресс-секретарь Белого дома оговорилась, назвав Обаму президентом США Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала нынешним президентом США Обаму

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Не только президент США Джо Байден оговаривается во время публичных выступлений. Нелепую оплошность допустила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее мнению, страной до сих пор правит Барак Обама. Видео ее выступления опубликовал НТВ.

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«Примерно час назад президент Обама объявил, что… ой, президент Байден», — сказала она на брифинге.

Ранее американцы осудили Жан-Пьер после ее слов о высоких коммуникативных навыках президента Байдена.

Между тем в мире продолжают обсуждать состояние здоровья американского лидера, который постоянно теряется в пространстве и путает слова во время выступлений даже с телесуфлера. Все это стало темой обсуждения в эфире австралийского телевидения.

Ведущую телеканала Sky News Australia Риту Панахи до слез рассмешила подборка ляпов Байдена. Она с сарказмом отметила, что никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем «свободным миром».