Мир 10 мая 2023, 20:13 Пресс-секретарь Белого дома исключила вариант переговоров о повышении потолка госдолга Жан-Пьер: Байден не намерен вести переговоры о повышении потолка госдолга США White House

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Президент США Джо Байден не собирается вести переговоры о повышении потолка госдолга. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило РИА «Новости».

«Мы не ведем переговоров о потолке госдолга, мы этим не занимаемся», — подчеркнула Жан-Пьер.

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По ее словам, вопрос о госдолге «четко проговорили» и пришли к тому, что «[повышение потолка] должно быть сделано без условий».

«Президент был очень четок в этом отношении, и ничего не изменилось», — добавила пресс-секретарь Байдена.

Вместе с тем, как отметила Жан-Пьер, президент США готов вести переговоры о бюджете.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если конгресс не повысит лимит госдолга. По ее словам, хороших вариантов в этом случае просто не останется.