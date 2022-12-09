Мир 09 декабря 2022, 00:16 Пресс-секретарь Байдена устроила спор с журналистом и ушла с брифинга Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер устроила спор с журналистом и ушла с брифинга YouTube

Читать 360tv в

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер устроила спор с одним из журналистов во время очередного брифинга. Она прервала словесную перепалку, уйдя из зала.

Во время брифинга пресс-секретаря американского лидера спросили, почему ей так сложно дать возможность задать вопрос, касающийся саммита США и стран Африки. Представитель прессы попытался подчеркнуть важность этой темы, но его перебили.

Реклама

«Это не сложно», — заявила Жан-Пьер.

Реклама

После этого мужчина снова попросил дать ему слово, но пресс-секретарь обвинила его в том, что он не дает ей ответить. Собеседник Жан-Пьер удивился, так как озвучить вопрос ему так и не дали.

«Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили», — подчеркнула официальный представитель Белого дома.

Журналист снова попросил дать ему возможность задать вопрос, но в этот момент Жан-Пьер захлопнула свою папку и вышла из зала.

В конце ноября пресс-секретарь президента США отчитала одну из журналисток, задавшую вопрос о коронавирусе. Жан-Пьер вышла из себя и заявила, что та ведет себя неуважительно.