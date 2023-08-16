Мир 16 августа 2023, 05:06 Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от его имени Википедия

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от его имени. Менее чем через полчаса пост удалили, но скриншот сообщения распространился в Сети, сообщил журнал Washington Examiner.

«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — написала Карин Жан-Пьер на своей странице.

Реклама

Пользователи, поделившиеся скриншотами удаленного поста, задались вопросом — предназначалось ли это сообщение для публикации в аккаунте президента США Джо Байдена.

В июне 2022 года президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно показал всем присутствующим свою «шпаргалку». На небольшом листе бумаги был записан порядок действий политика во время очередного мероприятия.