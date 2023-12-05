Мир 05 декабря 2023, 05:37 Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после неудобного вопроса Пресс-секретарь Белого дома уклонилась от ответа на вопрос о платеже Байдену Unsplash

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг, когда ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Журналисты так и не получили внятного ответа. Об этом сообщило издание The Daily Caller

Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн спросил ее, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес. Карин Жан-Пьер ответила, что она не видела последний отчет комитета палаты представителей по надзору.

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По ее словам, она могла бы отправить журналиста по этому вопросу к своим коллегам из офиса адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь закрыла папку с записями и сошла с трибуны.

В отчете комитета, заинтересовавшего журналистов, говорилось о том, что Хантер Байден каждый месяц отправлял платежи своему отцу. Деньги шли с банковского счета, который он использовал для получения средств от деловых партнеров в Китае.

Расследование комитета инициировали для того, чтобы выяснить вероятную вовлеченность американского президента в бизнес-операции своих родственников.

Ранее журналисты назвали жестоким назначение Байдена на второй срок из-за его психики.