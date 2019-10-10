Пресс-конференция Зеленского обошлась без журналистов из России

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему на пресс-конференции нет российских СМИ. Мероприятие проходит в четверг, 10 октября, в центре Kyiv Food Market в Киеве.

На пресс-марафон президента Украины аккредитовали более 300 журналистов, среди которых нет ни одного представителя российских СМИ.

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«Офис президента Украины сознательно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с Зеленским», — приводит РИА «Новости» слова заместителя главы Офиса.

Многочасовую пресс-конференцию с Владимиром Зеленским транслируют украинские СМИ. Ранее офис президента сообщал, что она может продлиться 10 часов.

За прошедшее время лидер Украины обсудил ситуацию вокруг Донбасса, поговорил о записи телефонного разговора с Дональдом Трампом, а также ответил на вопрос о возможной публикации переговоров с лидерами других стран. Кроме того, разговор коснулся возвращения Крыма, протестов «формуле Штайнмайера» и других актуальных политических вопросов.