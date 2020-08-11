Охрана увела Трампа без объяснения причин с пресс-конференции

Выступление президента США Дональда Трампа прервала охрана. Главу государства увели без объяснения причин.

Видео с конференции транслировал сайт Белого дома. Трамп делал заявление, когда в какой-то момент его отвлек охранник. Он что-то тихо сообщил президенту, и они спокойно покинули помещение.

Как сообщает РИА «Новости», спустя несколько минут лидер США вернулся. Он рассказал, что его увели, потому что около Белого дома началась стрельба.

«Была стрельба, около Белого дома, но за забором», — рассказал Трамп.

Он добавил, что не знает всех деталей. Однако по его данным, стрелявший человек был один. Сотрудники спецслужбы ранили его и сейчас мужчину везут в клинику.

В Telegram-канала Милитарист появились видео от очевидцев. На нем видно, как происходит задержание человека с оружием.