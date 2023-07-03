Мир 03 июля 2023, 17:49 Преследованием за преступления агрессии на Украине займутся в Гааге Центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине создали в Гааге РИА «Новости»

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В Гааге создали центр преследования за преступления агрессии на Украине. Об этом на брифинге сообщил руководитель Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции Ладислав Хамран, его слова привел ТАСС.

«Мы поспособствовали созданию следственной группы для расследования совершенных на Украине преступлений, а также помогли создать базу данных с доказательствами наиболее серьезных международных преступлений», — сказал Хамран.

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По его словам, центр станет важной, не имеющей аналогов платформой в рамках международного сотрудничества.

«Он поддержат работу прокуроров и следователей из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и с Украины, которые приступили к расследованию преступлений агрессии. Центр предоставит им необходимую логистическую, финансовую, юридическую и аналитическую поддержку», — добавил Хамран.

Ранее Международный суд ООН разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России.