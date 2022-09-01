Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер сняли с мели | 360°

Мир 01 сентября 2022, 03:17 Поделиться Telegram

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Viber Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер сняли с мели Youm7: прервавший навигацию в Суэцком канале танкер сняли с мели Pxhere.com

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Танкер, который прервал навигацию в Суэцком канале, сняли с мели. Об этом сообщило издание Youm7 со ссылкой на администрацию водной артерии.

Как уточняется в материале, сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах водной артерии.

«Судоходство возобновится в обычном режиме», — говорится в статье.

Ранее издание сообщало, что нефтяной танкер грузоподъемностью 64 тысячи тонн и длиной 252 метра сел на мель в Суэцком канале. Это привело к приостановке судоходства в пределах провинции Суэц. Танкер шел под флагом Сингапура.

До этого похожий случай произошел в марте 2021 года. Тогда водоток перекрылся на шесть дней из-за того, что на мель сел контейнеровоз Ever Given.

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