Преподавательница из США, которая годами притворялась чернокожей, лишилась работы

Преподавательница университета Джорджа Вашингтона Джессику Круг отстранили от работы из-за того, что притворялась чернокожей. Информация об этом была размещена на сайте вуза.

«Факультет призывает Круг уйти c должности доцента истории в университете Джорджа Вашингтона. В противном случае факультет советует аннулировать ее контракт», — говорится в сообщении на сайте университета, которое цитирует РИА «Новости».

Члены исторического факультета, к которому относилась преподавательница, в заявлении отметили, что шокированы таким признанием Круг. Они также добавили, что женщина не оправдала их и студенческие ожидания.

Джессика Круг несколько дней назад сама призналась в блоге на платформе Medium, что притворялась чернокожей из-за полученной в детстве психологической травмы, а также трудностей с психическом здоровьем. При этом она отметила, что не верит, что это может использоваться для оправдания ее поведения. По словам женщины, на самом деле она белая еврейка, которая выросла в пригороде Канзас-Сити.

За время обмана она успела получить финансирование от Центра исследований культуры темнокожих и даже выступала на публичных слушаниях в Нью-Йорке, посвященных жестокости полиции.