Преподаватель умер во время лекции в Zoom в Аргентине

Политолог Паола де Симоне скончалась в Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom. Женщине было 46 лет.

Паола де Симоне преподавала в Университете де ла Эмпреса в Буэнос-Айресе, пишет Daily Mail. Во время онлайн-лекции она начала задыхаться, потеряла сознание и умерла. Все это произошло прямо на глазах у студентов. Как только у женщины начался приступ. Ее ученики начали спрашивать ее адрес, чтобы вызвать к ней домой «скорую», но Паола де Симоне не смогла его назвать.

В конце августа женщина сообщила на своей странице в Twitter, что у нее уже около месяца наблюдаются симптомы коронавируса. Муж Паолы работает врачом, и, как писала женщина, он тоже болеy.

Парламент Буэнос-Айреса в конце августа одобрил закон, который несмотря на пандемию разрешает пускать родственников к умирающим. Принятие закона прошло на фоне истории Пабло Муссе из провинции Неукен. Мужчина преодолел порядка тысячи километров для того, чтобы повидаться со страдающей раком дочерью.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Аргентине с начала пандемии выявлено уже свыше 461,8 тысячи случаев коронавируса. Погибли от инфекции более 9,6 тысячи граждан.