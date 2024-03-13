Мир 13 марта 2024, 16:17 Преподаватель МГИМО Мартынов: США не смогут спасти Гаити от превращения в криминальное государство

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Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку под давлением бандитов.

Эксперт по международным делам считает, что Гаити может превратиться в «криминально-террористическое» государство. При этом Мартынов отметил, что США вряд ли вмешаются в конфликт.

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«Они могут послать авианосцы, разбомбить что-то, но прекрасно понимают, что если влезать в эту бучу с непредсказуемыми последствиями, у них получится что-то вроде того, что было в Сомали в 1993 году», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что в Гаити начали бесчинствовать вооруженные банды. Они освобождают заключенных и убивают мирных жителей.