Мир 23 февраля 2024, 11:41 «Преподал урок». Путин ловко подловил Блинкена dikGAZETE: Путин подловил Блинкена на словах о бегстве прадеда из России IMAGO/Irmantas Gelunas/globallookpress

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Президент Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после слов о бегстве прадеда из России в 1904 году. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.

«Путин резко упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена в вопросах истории», — написал автор материала.

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В беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент назвал госсекретаря «нашим человеком», объяснив, что прадед Блинкена «сбежал из России во время еврейской резни в 1904 году». Путин неоднократно подчеркивал, что Украина возникла как государство благодаря Советскому Союзу, указано в материале турецкого СМИ.

Запад, особенно США, жестко критикует российского лидера в этом вопросе. Вышло так, что Блинкен против своей воли поддержал тезисы Путина. Ведь говоря о том, что предок бежал из России от еврейских погромов, он заявил, что в 1904 году Украины не было.

«Путин мастерски преподает Блинкену такой урок истории, что я уверен, что его американские советники удивляются тому, с чем они столкнулись», — добавил журналист.

Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Ажиотаж вокруг него был связан с тем, что люди хотели услышать альтернативное мнение и узнать правду о конфликте на Украине.