Существует сразу три «препятствия» для запуска проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила в своей статье для Politico обозреватель Америка Эрнандез.

По словам автора материала, несмотря на завершение строительства трубопровода, оператору потребуется еще провести технические работы. Весь процесс может продлится до трех месяцев.

«Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем», — отметила Эрнандез.

Она добавила, что трубопроводу необходимо получить сертификат безопасности. Документ должен выдать независимая организация, признанная международным сообществом. Как заявил изданию сенатор-республиканец Джеймс Риш, иностранные компании, решившие проверить трубопровод, попадут под американские санкции.

Эрнандез написала, что соответствие «Северного потока — 2» требованиям ЕС предстоит подтвердить Федеральному сетевому агентству Германии (BNA). Немецкий регулятор вправе предоставить временное разрешение, если появится угроза энергетической безопасности Германии.