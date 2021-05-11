Препарат Pfizer одобрили в США для вакцинации подростков

Вакцину компаний BioNTech и Pfizer разрешили использовать в США для прививания от ковида подростков от 12 до 15 лет. Препарат одобрило американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

По информации телеканала CNBC, медицинский регулятор США одобрил запрос Pfizer и BioNTech разрешить использовать препарат для вакцинации подростков от 12 до 15 лет. При этом применять вакцину будут в экстренных случаях.

Исполняющая обязанности главы регулятора доктор Джанет Вудкок заявила, что принятое решение приближает страну к победе над пандемией. Она заверила родителей, что агентство «провело тщательный анализ всех доступных данных», прежде чем разрешить использование вакцины для подростков.

Пока вакцина компаний BioNTech и Pfizer получила так называемое экстренное разрешение. Окончательное решение озвучат позже. При этом вакцинация подростков может стартовать уже в ближайшие дни. Ранее использовать препарат разрешили для вакцинации от коронавируса жителей страны старше 16 лет.