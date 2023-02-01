Мир 01 февраля 2023, 20:21 Пренебрежение Запада Мюнхенской речью Путина назвали причиной конфликта на Украине AT: Запад проигнорировал Мюнхенскую речь Путина, что привело к конфликту на Украине Unsplash

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Страны Запада ошиблись, когда решили пренебречь Мюнхенской речью президента России Владимира Путина. Они проигнорировали главный посыл, что в итоге привело к украинскому кризису. Об этом написал обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон.

«В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — заявил он.

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Как подчеркнул Петерсон, Россия никогда не станет терпеть рядом с собой соседа, накаченного западным оружием. Но американские неоконсерваторы продолжали делать вид, что не замечают очевидных сигналов с российской стороны. По словам обозревателя, администрация президента США Джо Байдена с самого начала относилась к Украине как де-факто к члену НАТО.

«Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля», — отметил Петерсон.

Он добавил, что в создании условий, повлекших за собой конфликт на Украине, виноваты сменявшие друг друга американские правительства.