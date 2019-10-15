Премию Букера разделили две писательницы

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии. Ее размер составляет 50 тысяч фунтов (около 63 тысяч долларов).

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Этвуд получила награду за книгу «Заветы», ставшей продолжением ее антиутопического романа «Рассказ служанки». В 2000 году она уже получала премию Букера за книгу «Слепой убийца».

Эваристо была награждена за роман «Девушка, женщина и все остальное». Она стала первой чернокожей писательницей, получившей престижную премию.

Это третий случай в истории премии, когда награду делят два писателя. Как уточнило РБК, в 1974 году ее получили Надин Гордимер и Стэнли Мидлтон. В 1992 году премия досталась Майклу Ондажже и Барри Ансуорту.