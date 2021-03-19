Премия «Оскар» пройдет в очном формате

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в апреле 2021 года в очном формате. Участвовать через Zoom будет нельзя. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо номинантам от организаторов.

«Конечно, вашей первой мыслью будет — можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно», — сказано в письме, которое процитировало издание.

Организаторы объяснили, что предпримут все необходимые меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время мероприятия будет действовать система, которые позволит быстро получать результаты ПЦР-тестов.

«Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено», — подчеркнули они.

Церемония пройдет 25 апреля в Лос-Анжелесе в театре Dolby. На днях стал известен список номинантов на премию «Оскар». За звание «Лучший фильм» будут бороться «Отец» Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шака Кинга, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзек Чуна, «Земля кочевников» Хлои Джао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральды Феннелл, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Звук металла» Дариуса Мардера.