Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев и встретятся с Зеленским

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении намерены сегодня отправиться Киев. Там они встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

В состав делегации войдут глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

Как указали в канцелярии, поездка организована по согласованию с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза, а также предоставить широкий пакет поддержки Украинского государства и общества», — указывается в сообщении.

В начале марта Владимир Зеленский выступил с видеообращением перед сеймом Польши, в котором поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины. Он выразил мнение, что у Украины и Польши есть историческая миссия. Президент Украины также поблагодарил Польшу за убежище для почти полутора миллионов украинцев, помощь оружием и мощную дипломатическую поддержку.