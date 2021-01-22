Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
Поклонникам бондианы снова придется подождать нового фильма. Премьеру 25-й картины о приключениях спецагента Джеймса Бонда перенесли на октябрь. Об этом говорится на официальной странице франшизы в Twitter.
Фильм планировали показать 1 апреля, но в планы прокатчиков опять вмешалась пандемия коронавируса.
«„Не время умирать“ выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
На съемки 25-го по счету фильма знаменитой шпионской серии потратили четверть миллиарда долларов. Режиссером новой картины стал Кэри Фукунага. Главную роль исполнил Дэниел Крейг.
Это последний фильм бондианы для Крейга, который сыграл уже в пяти картинах об агенте MI6. Предыдущая лента о Джеймсе Бонде «007: Спектр» режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов.