Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Фильм планировали показать 1 апреля, но в планы прокатчиков опять вмешалась пандемия коронавируса.

«„Не время умирать“ выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

На съемки 25-го по счету фильма знаменитой шпионской серии потратили четверть миллиарда долларов. Режиссером новой картины стал Кэри Фукунага. Главную роль исполнил Дэниел Крейг.

Это последний фильм бондианы для Крейга, который сыграл уже в пяти картинах об агенте MI6. Предыдущая лента о Джеймсе Бонде «007: Спектр» режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов.