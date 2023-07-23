23 июля 2023, 01:53
Премьеру Израиля Нетаньяху проведут ночью операцию на сердце
Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 июля, проведу операцию на сердце. Ему имплантируют кардиостимулятор, сообщили в канцелярии главы правительства, написало Reuters.
«Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре „Шеба“ госпиталя „Тель ха-Шомер“, — проинформировало ведомство.
Реклама
Нетаньяху неделю назад прибыл в отделение неотложной скорой помощи больницы «Шева». В его канцелярии сообщили, что премьер чувствует себя хорошо, он проходит обследование. Изначально премьеру ставили диагноз «обезвоживание».
Позже правительство опубликовало видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором он рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет. Там премьер провел долгое время без головного убора и достаточного количества воды.
Ранее сообщалось, что кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху специальный прибор для мониторинга сердечной аритмии.
Израиль
Врачи
Премьеры
Реклама
Реклама