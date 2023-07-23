Мир 23 июля 2023, 01:53 Премьеру Израиля Нетаньяху проведут ночью операцию на сердце Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора РИА «Новости»

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Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 июля, проведу операцию на сердце. Ему имплантируют кардиостимулятор, сообщили в канцелярии главы правительства, написало Reuters.

«Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре „Шеба“ госпиталя „Тель ха-Шомер“, — проинформировало ведомство.

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Нетаньяху неделю назад прибыл в отделение неотложной скорой помощи больницы «Шева». В его канцелярии сообщили, что премьер чувствует себя хорошо, он проходит обследование. Изначально премьеру ставили диагноз «обезвоживание».

Позже правительство опубликовало видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором он рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет. Там премьер провел долгое время без головного убора и достаточного количества воды.

Ранее сообщалось, что кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху специальный прибор для мониторинга сердечной аритмии.