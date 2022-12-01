Мир 01 декабря 2022, 16:07 Премьеру Испании прислали посылку с бомбой — El Mundo El Mundo: премьер Испании Санчес, Минобороны страны получили посылки с бомбами

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Неизвестные направили испанскому премьер-министру Педро Санчесу посылку с «зажигательными устройствами». Об этом сообщила газета El mundo.

Служба безопасности перехватила конверт с опасным содержимом еще 24 ноября во время досмотра корреспонденции. Некто направил его обычной почтой.

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Ранее 1 декабря сообщалось, что на авиабазу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос пришла посылка с бомбой. Кроме того, такую же посылку получили и в Минобороны Испании.

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По данным издания, все бомбы оказались зажигательного, а не взрывного действия. Устройство срабатывает в случае, если его дернуть за леску. Испанская полиция считает, что все случаи связаны между собой. При этом источники газеты не исключили, что некоторые «подарки» отправили подражатели.

Известно, что 30 ноября две аналогичные посылки обнаружили в посольстве Украины в Испании. Необычный предмет нашел секретарь посла Сергея Погорельцева. Он передал присланное коменданту, которые отвечает за безопасность дипломатической миссии, после чего взрывное устройство небольшой мощности сработала. Комендант пострадал, он получил легкое ранение. Издание отметило, что взрыв случился во дворе диппредставительства.