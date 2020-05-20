Премьеру фильма «Грейхаунд» перенесли в Сеть

Сценарий для картины написал американский актер Том Хэнкс. Действие происходит в 1942 году. Картина основана на романе «Добрый пастырь» британского писателя Сесила Скотта Форестера.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. «Грейхаунд» станет крупнейшей премьерой для данной платформы.