Премьеру фильма «Грейхаунд» перенесли в Сеть
Премьеру военной драмы «Грейхаунд» перенесли в Сеть из-за пандемии коронавирусной инфекции. Фильм должен был выйти на экраны кинотеатров 12 июня. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на зарубежное издание.
Сценарий для картины написал американский актер Том Хэнкс. Действие происходит в 1942 году. Картина основана на романе «Добрый пастырь» британского писателя Сесила Скотта Форестера.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. «Грейхаунд» станет крупнейшей премьерой для данной платформы.